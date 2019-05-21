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Трамп заявил о желании иностранных лидеров видеть Байдена на посту президента США

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Фото: REUTERS/Mark Makela
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Иностранные лидеры хотят, чтобы президентские выборы 2020 года в США выиграл бывший вице-президент Джо Байден, такое желание обусловлено стремлением извлечь выгоду от Соединенных Штатов, считает глава американского государства Дональд Трамп. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 20 мая, выступая перед своими сторонниками в городе Монтурсвилл, штат Пенсильвания.

«Вне всякого сомнения, зарубежным странам это (победа Байдена на выборах президента. — Ред.) понравится гораздо больше (чем победа Трампа. — Ред.)», — сказал глава Белого дома.

По его мнению, в этом случае иностранные государства будут извлекать от США пользу. Так, Китай, по версии Трампа, сможет продолжать «грабить» Соединенные Штаты на $500 млрд ежегодно, передает ТАСС.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс.

3 марта Трамп заявил, что надеется на победу на президентских выборах в 2020 году с еще большим преимуществом над конкурентами, чем в 2016 году.

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