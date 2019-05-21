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Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы. В настоящий момент Национальная ассамблея (парламент) контролируется оппозицией.

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По мнению главы государства, нынешний законодательный орган не является легитимным.

«Давайте пойдем на более ранние выборы Национальной ассамблеи… и кто победит? Боливарианский, революционный, христианский и чавистский народ», — цитирует венесуэльского лидера «РИА Новости».

Предыдущие выборы в парламент состоялись в 2015 году. Следующие намечены на конец 2020 года.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал случившееся госпереворотом и обвинил в его организации Соединенные Штаты.

14 мая глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи заявил, что разрешение кризиса в Венесуэле возможно только посредством внутреннего диалога между политическими силами республики без вмешательства других стран.

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