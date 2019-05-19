Лодка с 21 мигрантом затонула у берегов Венесуэлы

У берегов Венесуэлы затонула лодка с мигрантами, 21 человек пропал без вести. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Карлоса Валеро.

«Судно затонуло, и пока удалось спасти только одного человека. Это уже вторая лодка, которая терпит крушение на этом пути менее чем за месяц», — заметил политик.

Валеро сообщил, что в операции участвуют силы береговой охраны, спасатели и рыбаки из венесуэльского штата Сукре, откуда лодка отправилась к Тринидаду и Тобаго.

В феврале на Багамах в результате крушения лодки погибли 28 мигрантов с Гаити.