Россия и Венесуэла начали переговоры о расчете в рублях

Между Венесуэлой и Россией начались обсуждения вопроса о переходе на расчеты в рублях. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.

«Мы сейчас пытаемся проводить наши операции через другие валюты, в том числе через криптовалюту «Педро», которую мы создали», — добавил дипломат.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости», Венесуэла хотела бы получить от России помощь в реструктуризации своих внешних долгов перед другими государствами.

«У нас всегда есть поддержка со стороны России. И наши отношения распространяются на многие направления», — сказал Валеро, отвечая на вопрос, готова ли Венесуэла попросить помощи у РФ.

Посол напомнил, что американские санкции в отношении Венесуэлы, а также блокировки счетов в долларах и евро негативно повлияли на экономику страны. В результате Каракасу стало сложнее получить с доступ к международному финансированию и нефтяным инвестициям. Также у Венесуэлы возникли проблемы с реструктуризацией своих внешних долгов.

Как сообщалось 11 мая, США расширили санкции в отношении Венесуэлы. В частности, ограничения коснулись двух компаний, связанных с судоходством.

26 апреля Вашингтон внес в санкционный список главу МИДа Венесуэлы. 17 апреля США ввели санкции против Центробанка страны. 5 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, введя ограничения в отношении двух нефтяных компаний.