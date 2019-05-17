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Мадуро жестко высказался о Трампе из-за запрета полетов в Венесуэлу

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего американского коллегу Дональда Трампа агрессором за фактическое прекращение авиасообщения между США и Боливарианской республикой. Об этом сообщило «РИА Новости» в четверг, 16 мая.

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«Дональд Трамп, вы — агрессор, вы атаковали свободу на передвижение венесуэльцев и граждан всего мира через запрет полетов», — заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы добавил, что из США в Венесуэлу чаще всего едут проживающие в Америке венесуэльцы, которые занимаются бизнесом.

16 мая минтранс США поручил приостановить полеты всех пассажирских и грузовых самолетов в Каракас.

1 мая управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над Венесуэлой на высоте ниже 8 км и дало им 48 часов на то, чтобы покинуть территорию республики. Причиной названа «политическая нестабильность и напряженность».

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