Сторонникам Мадуро внутри посольства Венесуэлы в США отключили свет и воду

Американские власти отключили в здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне воду и электричество. Об этом в субботу, 11 мая, сообщила в Twitter одна из основателей правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

«Теперь правительство США отключило воду в посольстве Венесуэлы, чтобы выкурить нас. Ни света, ни воды, мало еды», — написала активистка.

По ее словам, именно так «большой брат» поступает и с целыми странами, пытаясь их «сокрушить».

«Мы держимся крепко», — заключила Бенджамин.

Как сообщает РБК, электроэнергию в здании диппредставительства отключили еще в четверг, 9 мая. В тот момент в помещении находилось 15 человек.

Бенджамин и другие активисты остаются в здании посольства с середины апреля. Они выступают в поддержку действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро и препятствуют проникновению в помещение представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо, которого спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил временным поверенным.

Посольство и консульства Боливарианской республики в США были оставлены венесуэльскими дипломатами и закрыты в январе.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.

23 января Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США.