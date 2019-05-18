В Венесуэле готовы сесть за стол переговоров с США

Венесуэла готова начать переговоры с США о двухсторонних отношениях. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

«Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров», — цитирует его ТАСС.

При этом Арреаса добавил, что США потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал случившееся госпереворотом и обвинил в его организации Соединенные Штаты.

23 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Ограничительные меры коснулись также четырех подразделений банка, два из которых расположены в республике и по одному — в Боливии и Уругвае.

5 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, введя санкции в отношении двух нефтяных компаний. Ограничения также были наложены на танкер, задействованный в перевозках сырья из Боливарианской Республики на Кубу, и на 34 судна компании PDVSA.