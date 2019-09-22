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Конгресс допустил импичмент Трампа из-за скандала с Зеленским

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Фото: Global Look Press/Aurora Samperio/ZUMAPRESS
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Председатель комитета по разведке палаты представителей в США Адам Шифф заявил, что в случае убедительных доказательств давления американского лидера Дональда Трампа на его украинского коллегу Владимира Зеленского импичмент станет единственным выходом из ситуации. Об этом 22 сентября сообщается на странице телеканала CNN в Twitter.

По словам политика, он не является сторонником импичмента. «Но если президент сдерживает военную помощь и в то же время пытается принудить зарубежного лидера сделать что-то незаконное, унизить своего оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственной мерой, чтобы исключить вред, причиняемый им», — заключил Шифф.

В этот же день Трамп заявил, что возможная приостановка помощи Украине никак не связана со скандалом вокруг бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, считающегося основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, и его семьи. По словам американского лидера, он просто хочет, чтобы европейские страны также вкладывали деньги в Киев.

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21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией. Тот предположительно добивался увольнения украинского прокурора, занимавшегося расследованием в отношении его сына Хантера Байдена и его связей с украинской газовой компанией.

Трамп, комментируя публикацию WSJ, заверил, что в разговоре с Зеленским не сказал ничего не верного. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также подтвердил, что Трамп не оказывал давления на украинского лидера.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».

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