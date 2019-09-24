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Трамп снова призвал ЕС оказывать Украине больше финансовой помощи

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Финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США. С таким заявлением во вторник, 24 сентября, выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?» — цитирует Трампа «Интерфакс».

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В разговоре с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США отметил, что Германия, Франция и ряд других стран должны выделять Украине больше средств. Он добавил, что Вашингтон приостановит поддержку Украины, пока ЕС со своей стороны не увеличит объемы финансовой помощи, передает CNN.

Ранее 24 сентября сообщалось, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Накануне американский президент высказался за усиление действий украинского руководства, направленных на борьбу с коррупцией. Он отметил, что США «дает много денег Украине и другим государствам», поэтому хочет видеть получающие помощь страны менее коррумпированными.

22 сентября Трамп уже выступал с призывами к Германии, Франции и другим странам ЕС выделять больше денег для поддержки Киева.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».

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