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Трамп опроверг угрозы Зеленскому прекращением помощи Украине

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Вашингтон не угрожал Киеву на высшем уровне прекращением финансовой помощи в случае отказа Украины от расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 сентября, на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я не просил… Я не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не делал», — сообщил американский лидер, рассказывая о содержании своей беседы с Зеленским.

При этом Трамп фактически высказался за усиление действий властей Украины, направленных на борьбу с коррупцией, передает ТАСС.

«Мы раздаем много денег Украине и другим государствам. Хочется видеть, чтобы (получающая такую помощь) страна не была коррумпированной», — сказал президент США.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.

В ответ Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с Зеленским.

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