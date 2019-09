Адвокат Трампа обвинил Украину отмывании $3 млн для сына Байдена

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил телеканал FoxNews.

По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. Особое возмущение Джулиани вызывало то, что президент страны Барак Обама это допустил, написал он в Twitter.

Today though it’s the $3 million laundered payment, classical proof of guilty knowledge and intent, that was kept from you by Swamp Media. Ukraine-Latvia-Cyprus-US is a usual route for laundering money. Obama’s US embassy told Cyprus bank not to disclose amount to Biden. Stinks!