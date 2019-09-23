Адвокат Трампа обвинил Украину отмывании $3 млн для сына Байдена

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил телеканал FoxNews.

По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. Особое возмущение Джулиани вызывало то, что президент страны Барак Обама это допустил, написал он в Twitter.

Today though it’s the $3 million laundered payment, classical proof of guilty knowledge and intent, that was kept from you by Swamp Media. Ukraine-Latvia-Cyprus-US is a usual route for laundering money. Obama’s US embassy told Cyprus bank not to disclose amount to Biden. Stinks! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019

От Украины Хантер Байден получил $3 млн единовременным платежом. Средства прошли через Латвию, Кипр и только после этого попали в США, отмечает «Газета.ру». «Если Демократическая партия не призовет к расследованию миллионов Байдена из Украины и миллиардов из Китая, то деньги так и останутся в их семье», — предупредил Джулиани.

Источников получения информации он не раскрыл.

Накануне Джулиани признал, что участвовал в изучении дела сына бывшего вице-президента Хантера Байдена, но заявил, что его первоначальной целью было расследование связей Украины и демократов на фоне выборов 2016 года.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

На следующий день бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о необходимости проверить эту информацию. Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.