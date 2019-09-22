Адвокат Трампа рассказал о цели своего визита на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани отрицает, что выполнял на Украине политическое поручение по поиску компромата на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, чтобы помешать его предвыборной кампании. Об этом 22 сентября сообщает Fox News.

Джулиани признал, что участвовал в изучении дела сына бывшего вице-президента Хантера Байдена, но заявил, что его первоначальной целью было расследование связей Украины и демократов на фоне выборов 2016 года.

«Они пытаются сказать, что я отправился туда с политической миссией, чтобы доставить Джо Байдену неприятности», — заявил он, назвав подобные обвинения «смешными».

Президент США Дональд Трамп считает, что Джулиани стоит обсудить этот вопрос перед конгрессом.

9 сентября председатели спецкомитета по разведке, комитета по иностранным делам и комитета по надзору и правительственной реформе направили советнику Трампа Пэту Чиполлоне письмо, в котором указали, что, согласно неким сообщениям, Трамп мог оказывать давление на украинское правительство.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Хантер Байден входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings. Против нее велось расследование генпрокуратуры Украины из-за подозрений в отмывании средств.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отреагировал на сообщения СМИ, заявив, что Трамп не оказывал давления на украинского лидера.