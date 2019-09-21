МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Президент США Дональд Трамп не оказывал давления на украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонных переговоров, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий экс-вице президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов», - цитирует Пристайко ТАСС.

Министр указал, что Киев ценит помощь США, но не готов выбирать одну из партий. При этом Пристайко заверил, что Украина – самостоятельное государство, у которого есть свои тайны.

Накануне стало известно, что американская разведка выразила обеспокоенность из-за телефонного разговора Трампа с неким иностранным лидером. Выяснилось, что речь идет о разговоре президента США с Зеленским.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.