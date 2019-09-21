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МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп не оказывал давления на украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонных переговоров, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий экс-вице президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов», - цитирует Пристайко ТАСС.

Министр указал, что Киев ценит помощь США, но не готов выбирать одну из партий. При этом Пристайко заверил, что Украина – самостоятельное государство, у которого есть свои тайны.

Накануне стало известно, что американская разведка выразила обеспокоенность из-за телефонного разговора Трампа с неким иностранным лидером. Выяснилось, что речь идет о разговоре президента США с Зеленским.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.

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