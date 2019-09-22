Трамп призвал страны Европы выделять больше денег Украине

Президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы отложить оказание военной помощи Украине, поскольку, по его мнению, европейские государства должны выделять больше денег для поддержки Киева. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами перед поездкой в Хьюстон (штат Техас) в воскресенье, 22 сентября, сообщает телеканал Fox News.

«Потому что я хочу, чтобы Германия, я хочу, чтобы Франция, и я хочу, чтобы Европейский союз вкладывали деньги», — ответил Трамп на вопрос журналистов о причинах приостановки помощи Украине. Он отметил, что это никак не связано с деятельностью семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Ранее, 21 сентября, Байден, считающийся основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, призвал обнародовать расшифровку июльского разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы, по сообщениям СМИ, американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани, который ведет расследование против Байдена. Тот, предположительно, добивался увольнения украинского прокурора, занимавшегося расследованием в отношении его сына Хантера Байдена и его связей с украинской газовой компанией.

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ заявил, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств и таковых на данный момент нет.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».