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Байден потребовал проверить данные о давлении Трампа на Зеленского

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Фото: ТАСС/Zuma
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о необходимости проверить информацию о том, что президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским призывал его инициировать расследование в отношении его сына Хантера. Об этом сообщает Reuters.

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«Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи в Соединенных Штатах, спросить обо мне и намекать на что-то… это возмутительно», — отметил Байден.

Речь идет о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, который состоялся в июле текущего года. Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что в ходе этой беседы президент США восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани. Он ведет расследование действий Джо Байдена, который, как предполагается, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США украинской стороне, если не будет уволен прокурор, занимающийся расследованием в отношении его сына, связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.

Сам американский лидер заявил, что ничего неверного во время беседы с Зеленским он не сказал. По его словам, историю об их разговоре сфабриковали демократы, которые таким образом пытаются противостоять тому, чтобы Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына.

При этом Трамп назвал требование Байдена об увольнении полной катастрофой.

Хантер Байден входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings. Против нее велось расследование Генпрокуратуры Украины из-за подозрений в отмывании средств.

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