Пушков похвалил Трампа за критику действий США на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью The Washington Post, в которой бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома рассказал об отношении президента США Дональда Трампа к действиям Вашингтона на Украине. По данным источника издания, американский лидер считает их бессмысленными и лишь раздражающими Россию.

«Сильная сторона Трампа — наличие здравого смысла и бизнес-мышления», — написал Пушков на своей странице в Twitter в субботу, 21 сентября.

Сенатор также задался вопросом о том, что дает США «слепое подыгрывание далекой от них стране».

«Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден», — заключил Пушков.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».