Помпео выступил против разглашения разговоров глав государств

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. Так он прокомментировал 22 сентября в эфире телеканала ABC News слухи вокруг телефонной беседы американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Это приватные разговоры, и было бы неправильно раскрывать их за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — отметил Помпео.

Речь идет о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, который состоялся в июле текущего года. Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что в ходе этой беседы президент США восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани. Он ведет расследование действий бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, как предполагается, в ходе своей работы на этой должности потребовал уволить украинского прокурора, занимавшегося расследованием в отношении его сына Хантера Байдена и его связей с украинской газовой компанией. В случае невыполнения этого условия Джо Байден угрожал прекратить помощь США украинской стороне.

Байден, считающийся основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров и провести расследование.

Сам американский лидер заявил, что ничего неверного во время беседы с Зеленским он не сказал. По его словам, историю об их разговоре сфабриковали демократы. При этом он назвал якобы имевшее место требование Байдена об увольнении украинского прокурора полной катастрофой.

Хантер Байден входил в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings. Против нее велось расследование Генпрокуратуры Украины из-за подозрений в отмывании средств.