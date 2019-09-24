Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

Распоряжение Дональд Трамп отдал исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани, оно было передано на межведомственном совещании в минобороны и госдепартамент в середине июля.

Средства были разморожены в связи с приближающимся концом финансового года. Кроме того, издание отмечает, что это не было попыткой Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского, так как их телефонные переговоры состоялись позже — 25 июля.

Отмечается, что в переговорах действительно шла речь о коррупции на Украине, а также глава Белого дома отметил намерение Зеленского действительно положить этому конец и назвал состоявшуюся беседу прекрасной.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.

В ответ Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с Зеленским.