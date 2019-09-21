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Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими РФ

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

«Позиция президента заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?» — сказал источник издания.

20 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты выделят еще $250 млн на военную помощь Украине. Такое решение приняла палата представителей конгресса США.

16 сентября стало известно, что власти США хотят выделить $141,5 млн Киеву в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности. Средства будут направлены на обучение украинских военных и закупку оружия.

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