Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

«Позиция президента заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?» — сказал источник издания.

20 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты выделят еще $250 млн на военную помощь Украине. Такое решение приняла палата представителей конгресса США.

16 сентября стало известно, что власти США хотят выделить $141,5 млн Киеву в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности. Средства будут направлены на обучение украинских военных и закупку оружия.