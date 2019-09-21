МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави считает, что санкционная политика США потерпела неудачу, и Вашингтону пора это понять. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Американцам стоит признать, что санкционная политика — это политика, потерпевшая поражение. Чрезмерное ее использование и превращения доллара в оружие поставили под серьезный вопрос репутацию США и их экономики в международном сообществе», — приводит его слова агентство.

Мусави также подчеркнул, что новые санкции Белого дома не представляют собой ничего нового — это лишь «старые санкции в новом виде». По его словам, США более не являются единственной экономической сверхдержавой в мире. Официальный представитель МИД Ирана призвал мировое сообщество переосмыслить торгово-экономический порядок, где воздействие «враждебных действий» США на свободную международную торговлю сократилось бы до минимума.

Днем ранее стало известно о введении Штатами новых санкций против Национального банка Ирана в связи с атаками 14 сентября на саудовские нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран. Исламская республика, в свою очередь, отвергает обвинения.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, новые ограничительные меры — самые высокие по уровню, из когда-либо наложенных на эту страну.

18 сентября Трамп заявил о намерении ввести дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток. Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Они уже пообещали совершить еще одну атаку.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.