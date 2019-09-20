Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти ввели санкции против Национального банка Ирана. Об этом он сказал в пятницу, 20 сентября, в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

«Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну», — цитирует американского лидера «РИА Новости».

Трамп также отметил, что США всегда готовы к военным мерам против Ирана.

Позже в Минфине уточнили, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

«Наглое нападение Ирана на Саудовскую Аравию недопустимо. Действия казначейства направлены на важнейший механизм финансирования, который иранский режим использует для поддержки своей террористической сети», — отметили в ведомстве.

18 сентября Трамп заявил о намерении ввести дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток. Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.