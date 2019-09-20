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В США представили три сценария развития конфликта с Ираном

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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В исследовательской службе конгресса США представили три возможных сценария развития американо-иранского конфликта. С соответствующим докладом в пятницу, 20 сентября, ознакомился RT.

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Так, согласно первому сценарию, Вашингтон и Тегеран могут предпринять попытку деэскалации конфликта. Согласно второму, ситуация не изменится. Однако третий путь предполагает ухудшение отношений между двумя странами, которое может привести к вооруженному противостоянию.

Кроме того, в докладе говорится, что напряженность в отношениях между США и Ираном растет и велик шанс дальнейшей эскалации конфликта. «Чтобы вынудить Соединённые Штаты пойти на такой шаг, Иран может предпринять дальнейшие действия, которые будут направлены против американских служащих или будут идти вразрез с американскими интересами», — говорится в докладе.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В ответ на введение санкций Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

Конфликт усилился после недавних атак беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

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