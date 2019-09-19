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Нарышкин заявил о сборе данных об атаке на саудовские нефтяные объекты

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Российская Служба внешней разведки (СВР) собирает данные о том, кто мог быть причастен к атакам на саудовские нефтяные объекты. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил глава ведомства Сергей Нарышкин.

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«Мы собираем эти данные, но окончательные выводы пока не делаем», — цитирует Нарышкина «РИА Новости».

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения в нападении на заводы компании Saudi Aramco, звучащие в адрес Ирана, не подкреплены фактами. По мнению министра, они только нагнетают напряженность в регионе.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не смог подтвердить, что за нападениями стоят последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла», которые ранее взяли на себя за них ответственность.

18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение на НПЗ 14 сентября совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников с севера. По его мнению, они, без сомнения, действовали при поддержке Ирана. США также обвинили в нападении на нефтяные объекты Тегеран. В Иране эти обвинения назвали ложью.

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