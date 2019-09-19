Эр-Рияд известил ООН о готовности ответить на удары по Saudi Aramco

Саудовская Аравия известила генсека ООН Антониу Гутерриша, что готова принять меры в рамках международного законодательства после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco. Постпред государства в ООН Абдалла аль-Муаллими в четверг, 19 сентября, направил Гутерришу официальное обращение.

«Хочу привлечь ваше внимание к трусливой и отвратительной атаке на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе 14 сентября 2019 года. Эти удары были нанесены не только по Саудовской Аравии, но также по международному энергоснабжению и безопасности глобальной экономики», — цитирует ТАСС текст обращения.

По словам аль-Муаллими, его страна полностью способна защитить нефтяные и экономические ресурсы и своих граждан. Также в своем послании постпред указал, что атака была произведена не с территории Йемена, хотя ответственность за нее взяла на себя хуситская организация «Ансар Алла».

«Все предварительные признаки и свидетельства указывают на то, что эта атака была осуществлена не с территории Йемена (…), а также что использованное оружие было иранского производства», — заявил он.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что возможные удары США или Саудовской Аравии по его стране приведут к полномасштабной войне.