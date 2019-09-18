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Саудовская Аравия раскрыла подробности атаки на нефтяные объекты

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали семь крылатых ракет и 18 беспилотников, сообщил представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики в среду, 18 сентября. Пресс-конференцию транслировали арабские телеканалы.

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«Это нападение было совершено с севера и, без сомнения, поддерживалось из Ирана», — приводит его слова «РИА Новости».

Как пояснил представитель военного ведомства, расследование показало, что ударивший по нефтяным объектам беспилотник — это иранский Delta Wing.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

16 сентября арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

Однако в США продолжают обвинять Иран и заявили о готовности к решительным ответным действиям. Так, Вашингтон уже привел свои силы в боевую готовность, чтобы защитить интересы свои и союзников в регионе.

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