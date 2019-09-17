Саудовская Аравия восстановит мощности по добыче нефти к концу сентября

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что королевство восстановит уровень мощностей по нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября. Об этом он во вторник, 17 сентября, сказал на пресс-конференции в Джидде.

«Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 миллионов баррелей в день, 12 миллионов — к концу ноября», — приводит его слова «РИА Новости».

В материале отмечается, что добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи королевства, в частности, из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

После атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

15 сентября госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей».

17 сентября вице-президент США Майк Пенс заявил, что США находятся в боевой готовности после атак и намерены защитить интересы Вашингтона и его союзников в регионе.