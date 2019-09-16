Путин пообещал помочь Саудовской Аравии в обмен на покупку оружия у РФ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Саудовской Аравии защитить страну в случае, если Эр-Рияд примет решение о покупке российского оружия. Об этом он сказал в понедельник, 16 сентября, на пресс-конференции по итогам саммита «астанинской тройки» в Анкаре.

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что ранее такое решение приняли власти Ирана, закупив С-300, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, закупив у России С-400.

«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — добавил Путин.

14 сентября на предприятии Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео, несмотря на их заявления, обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть предположения, кто может стоять за атакой на НПЗ в Саудовской Аравии. По его словам, американская сторона готова к решительным ответственным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда.

МИД России призвал США не спешить с заявлениями о том, кто стоит за атаками. В ведомстве подчеркнули, что считают случившееся прямым следствием военно-политического кризиса в Йемене.