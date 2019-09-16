Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным

Ракетные атаки на НПЗ в Саудовской Аравии и последовавшее двукратное сокращение суточной добычи нефти не приведут к резкому росту цен на топливо , и стоимость барреля вряд ли поднимется выше отметки в $70, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. На этом фоне соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, достигнутое в ходе переговоров лидеров Саудовской Аравии и России, фактически может прекратить свое существование . Кроме того, Эр-Рияд по-прежнему остается крайне уязвим к атакам дронов , поскольку американские системы Patriot, стоящие на вооружении у королевства, не рассчитаны на защиту от беспилотников, считают специалисты.

И хуситу по зубам

Ночью 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс, находящиеся на востоке страны, подверглись массированной атаке дронов. Владелец предприятий — государственная нефтяная компания Saudi Aramco — заявила, что нападение привело к двукратному сокращению добычи нефти, с 9,9 млн до 5,7 млн баррелей в сутки. Это свыше 5% объема мирового рынка нефти. Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы, заявившие, что в операции участвовало десять дронов.

Однако в то, что йеменские повстанцы оказались способны нанести столь сокрушительный удар единолично, поверили не все. Так, госсекретарь США Майк Помпео поспешил заявить об отсутствии доказательств того, что атака производилась с территории Йемена, и прямо обвинил в случившемся Иран. В Тегеране его нападки опровергли.

М2 Пожар на заводе Абкайк, вызванный атакой дронов, 14 сентября 2019 года Фото: REUTERS

Атакованные НПЗ находятся в тысяче и более километров от районов Йемена, контролируемых хуситами. Для того чтобы поразить такой объект, надо было приблизиться по морю или по суше на расстояние удара, пояснил «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.

— Теоретически это можно сделать, воспользовавшись пустынными районами Аравийского полуострова. Тем более впритык подходить не пришлось. В Сети появились фотографии обломков крылатой ракеты на месте инцидента. Такие могут пролететь сотни, но не тысячи километров. Аналогичный предел и у дронов, — признал эксперт.

Некоторые СМИ уже успели сообщить, что атака, возможно, была осуществлена со стороны Ирака — якобы на юге страны существует мощное подполье иранского Корпуса стражей исламской революции. Однако в Багдаде от причастности к атакам открестились.

Востоковед Роланд Биджамов в беседе с «Известиями» обратил внимание, что инцидент произошел в районе с преобладающим шиитским населением — в провинции Эш-Шаркия 90% жителей исповедуют шиитскую ветвь ислама. Поэтому предположение военных экспертов о том, что атаку могли провести с территории королевства, имеет под собой основания. Однако обвинения против Ирана — как и в случае с июльскими атаками на танкеры в Оманском заливе — надуманные, уверен эксперт.

V4 Спутниковое изображение удара беспилотников по нефтяным заводам Saudi Aramco, 14 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Planet Labs Inc

— Проще ведь сказать, что во всем виноват Тегеран, нежели признать, что у саудовской коалиции не всё в порядке с военным руководством, раз оно пропускает такие масштабные удары по своей территории. Это свидетельствует о низком профессионализме военных, — отметил востоковед.

Шоковое сокращение

Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+ . С 1 января нефтедобывающие страны суммарно уменьшили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки.

Эр-Рияд уже понес потери на фондовой бирже. В воскресенье на открытии торгов на саудовской бирже индекс снизился на 2,3% . Мировые биржи, в свою очередь, не смогли отреагировать на произошедшее в воскресенье из-за нерабочего дня. Однако опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что в понедельник стоимость нефти марки Brent может прибавить до $5 за баррель . На последних торгах в пятницу она торговалась в районе $60.

В понедельник нефтяные котировки вырастут на $3–5, или 5–8% , как реакция на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, считает глава аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Следующей целью нефтяных цен станет отметка $67 за баррель, однако выше уровня $70 за баррель мировые цены не пойдут .

Вместе с тем инцидент всколыхнет ситуацию на мировом рынке и вынудит задействовать имеющиеся запасы, полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

— Потеря половины объема суточной добычи нефти Саудовской Аравии — это очень серьезный урон. Он неизбежно всколыхнет спекулянтов . Не думаю, что котировки дойдут до $70 за баррель, но на $2–3 цена, несомненно, вырастет. В любом случае для нефтяного рынка это становится событием номер один, — пояснил «Известиям» эксперт.

Соглашение ОПЕК+ после атаки на саудовские объекты может фактически прекратить свое действие , заявил «Известиям» глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

— После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии цель по сокращению добычи, которую установила ОПЕК+, значительно перевыполнена. Это значит, что все страны – участники соглашения, включая Россию, начнут обратно наращивать добычу . Это в интересах потребителей, чтобы не было ни завышенных цен, ни дефицита сырья, — отметил эксперт. — Наращивать добычу будут и американские компании, добывающие сланцевую нефть.

Чтобы успокоить мировые рынки, в Эр-Рияде пообещали восстановить добычу хотя бы на треть уже к вечеру понедельника, 16 сентября .

Мира не будет

Применение беспилотных летательных аппаратов вызовет ожесточенную реакцию в Эр-Рияде и усугубит конфликт — после таких атак никаких мирных переговоров с хуситами саудиты уже не примут, считает главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

М7 Последствия пожара на заводе Абкайк Saudi Aramco Фото: REUTERS/Stringer

— Система ПВО королевства рассчитана на крупнокалиберные мишени — самолеты, ракеты. Но не на дроны. В одной установке Patriot или С-400 в среднем четыре заряда, каждый стоимостью несколько миллионов долларов. Применять такую ракету против маленького дрона экономически и тактически нецелесообразно. Можно было бы сбивать снайперами, но если атака БПЛА массовая, это также почти невыполнимая задача, — пояснил «Известиям» эксперт.

Он добавил, что в вопросе защиты от дронов Россия сегодня более продвинута, чем США: у Москвы еще со времен СССР есть наработки в области глушения определенных частот, отметил эксперт.

— Дрон можно лишить управления, если отключить его от пункта приема сигнала — такой БПЛА не сможет причинить вреда. Таких наработок нет в США, поэтому российский опыт в этом вопросе для саудитов был бы крайне интересен, — заявил востоковед.

V1 Одно из нефтяных месторождений, принадлежащих компании Saudi Aramco Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

Конфликт и дальше будет идти по нарастающей, поскольку так просто эту ситуацию в Эр-Рияде теперь не оставят. Однако полномасштабной войны между Тегераном и Эр-Риядом ожидать не стоит, заявил «Известиям» руководитель Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

— Я предполагаю, что нынешний обстрел должен всё же подтолкнуть противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. МИД РФ давно призывает созвать международную конференцию по безопасности в регионе, на которой удалось бы перевести конфликт в русло дипломатии, — напомнил эксперт.

Saudi Aramco — государственная компания Саудовской Аравии. Moody’s оценивает ее как самую доходную в мире: чистая прибыль в 2018 году составила $111,1 млрд. Это больше, чем показатели Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых.

Над материалом работали Эльнар Байназаров, Михаил Калмацкий, Дмитрий Литовкин и Богдан Степовой