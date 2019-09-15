СМИ назвали сроки восстановления саудовской нефтяной отрасли после атак дронов

На восстановление нефтедобычи Саудовской Аравии потребуется несколько недель, а не дней, сообщил в воскресенье, 15 сентября, Reuters осведомленный источник.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.