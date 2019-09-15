В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Властям Соединенных Штатов пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации». Об этом на своей странице Twitter написал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Iran will not stop their misbehavior until the consequences become more real, like attacking their refineries, which will break the regime’s back. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 14, 2019

По его словам, поводом могут стать как провокационные действия иранских властей, так и увеличение ядерного обогащения. Грэм считает, что атака США по нефтеперерабатывающим предприятиям станет мощным ударом иранскому режиму.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали беспилотники Ирана. По его словам, атаки были осуществлены не из Йемена.

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Инцидент спровоцировал возгорания, но огонь на обоих предприятиях был взят под контроль. При этом указывалось, что хуситы заявили о намерении увеличить количество атак.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.