СМИ рассказали о вине хуситов в пожаре на предприятиях Saudi Aramco

Последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за атаку беспилотников на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом 14 сентября пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

По информации канала, хуситы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии. Инцидент спровоцировал возгорания, но огонь на обоих предприятиях был взят под контроль. Как сообщает Al Massira, хуситы заявили о намерении увеличить количество атак на саудовские объекты в дальнейшем.

Ранее в этот же день СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.

25 августа в Саудовской Аравии уничтожили шесть баллистических ракет хуситов.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.