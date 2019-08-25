Прямой эфир

В Саудовской Аравии сбили шесть баллистических ракет хуситов

0
Фото: Global Look Press/ISPR, via www.imago-images.de/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть баллистических ракет, выпущенных сторонниками йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» по аэропорту саудовского города Джизан, были уничтожены силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя аравийской коалиции.

Раздвоение Йемена
Конфигурация гражданской войны усложняется прямо на глазах

Хуситы, в свою очередь, распространили информацию, что аэропорт Джизана они атаковали десятью балистическими ракетами, что привело к десяткам погибших и пострадавших.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

21 августа «Ансар Алла» заявило о нанесении удара баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Йеменские хуситы сообщили об убийстве брата лидера движения
Хуситы заявили об уничтожении американского дрона в Йемене

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019