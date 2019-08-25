В Саудовской Аравии сбили шесть баллистических ракет хуситов

Шесть баллистических ракет, выпущенных сторонниками йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» по аэропорту саудовского города Джизан, были уничтожены силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя аравийской коалиции.

Хуситы, в свою очередь, распространили информацию, что аэропорт Джизана они атаковали десятью балистическими ракетами, что привело к десяткам погибших и пострадавших.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

21 августа «Ансар Алла» заявило о нанесении удара баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии.