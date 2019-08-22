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Хуситы объявили о нанесении ракетного удара по штабу саудовской армии

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com
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Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о нанесении удара баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии. Об этом они сообщили телеканалу Al Masirah в среду, 21 августа.

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Отмечается, что баллистическая ракета средней дальности поразила оперативный штаб саудовской армии в городе Самита в провинции Джизан на территории королевства.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

29 июля сообщалось, что не менее 10 человек стали жертвами авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по позициям мятежников на севере Йемена.

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