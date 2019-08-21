Хуситы заявили об уничтожении американского дрона в Йемене

Силы ПВО йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар. Об этом сообщил телеканал Al Masirah в среду, 21 августа.

«Ракета, которой был сбит беспилотник, модернизирована на месте и скоро будет продемонстрирована на пресс-конференции», — заявили представители хуситов.

Кроме того, они предупредили действующую против них коалицию во главе с Саудовской Аравией от вторжения в свое воздушное пространство.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

28 июня ВВС Саудовской Аравии совершили налет на административный центр Хедир на юге йеменской провинции Таиз. Погибли не менее девяти мирных жителей.