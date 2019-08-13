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На севере Йемена упал запущенный повстанцами беспилотник со взрывчаткой

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На севере Йемена упал беспилотник со взрывчаткой, запущенный мятежниками из движения «Ансар Алла». Об этом во вторник, 13 августа, сообщил представитель воюющей с повстанцами арабской коалиции Турки аль-Малики.

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«Поддерживаемая Ираном террористическая группировка хуситов сегодня запустила из Саны начиненный взрывчаткой беспилотник для осуществления теракта, он упал, преодолев 35 км после взлета», — цитирует аль-Малики канал Al Arabiya.

Он добавил, что БПЛА рухнул на гражданские объекты, но о возможных жертвах не сообщил.

Ранее 13 августа хуситы заявили, что запустили беспилотник, конечной целью которого назвали аэропорт в Абхе.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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