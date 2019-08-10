Йеменские хуситы сообщили об убийстве брата лидера движения

Повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» сообщили об убийстве брата лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, об этом в субботу, 10 августа, рассказал телеканал Al-Masirah.

Отмечается, что Ибрахим Бадр ад-Дин являлся братом лидера «Ансар Алла» Абдель Малика аль-Хуси и двоюродным братом главы Высшего революционного совета движения Мухаммеда Али аль-Хуси.

«(Ибрахим Бадр ад-Дин) был убит от вероломных рук агрессоров в лице США, Израиля и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Подробности гибели Ибрахим Бадр ад-Дина неизвестны.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

28 июня ВВС Саудовской Аравии совершили налет на административный центр Хедир на юге йеменской провинции Таиз. Погибли не менее девяти мирных жителей.