Не менее 10 мирных жителей погибли при ударе саудовских ВВС по Йемену

Не менее 10 человек стали жертвами авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по позициям мятежников на севере Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на йеменские власти.

По предварительным данным, самолеты коалиции нанесли удар по провинции Саада, которую контролируют хуситы. Все погибшие являются мирными жителями, в их числе несколько детей. Также отмечается, что еще 27 человек получили ранения.

В мае в результате авиаудара арабской коалиции по столице Йемена пострадали две россиянки, напоминает «Газета.ру». 28 июня ВВС Саудовской Аравии совершили налет на административный центр Хедир на юге йеменской провинции Таиз. Погибли не менее девяти мирных жителей.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.