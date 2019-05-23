В Йемене назвали число погибших при авиаударах коалиции

Более 13 тыс. человек стали жертвами авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по Йемену. Об этом рассказал официальный представитель подконтрольного хуситам минздрава страны Юсев аль-Хадири.

По его данным, ранения получили 39 тыс. граждан. Среди 13 тыс. 250 погибших — 3,8 тыс. детей и более 2,5 тыс. женщин, передает 23 мая «РИА Новости». На прошлой неделе в результате авианалета на столицу Йемена Сану погибли шесть человек, пострадали две россиянки.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня 2018 года ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.