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В Йемене назвали число погибших при авиаударах коалиции

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Фото: REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
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Более 13 тыс. человек стали жертвами авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по Йемену. Об этом рассказал официальный представитель подконтрольного хуситам минздрава страны Юсев аль-Хадири.

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По его данным, ранения получили 39 тыс. граждан. Среди 13 тыс. 250 погибших — 3,8 тыс. детей и более 2,5 тыс. женщин, передает 23 мая «РИА Новости». На прошлой неделе в результате авианалета на столицу Йемена Сану погибли шесть человек, пострадали две россиянки.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня 2018 года ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

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