Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур в своем Twitter.

На кадрах можно увидеть, как противотанковый снаряд попадает в район моторного отделения боевой машины. Неизвестно, какой урон нанес он танку.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

В ноябре 2018 года международная гуманитарная организация Save the children заявила о смерти 85 тыс. детей от голода с момента начала конфликта. Соединенные Штаты предложили передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои, нейтральной стороне для разрешения гуманитарного кризиса.

В декабре под эгидой ООН прошел раунд межйеменских консультаций. Сторонам удалось договориться о прекращении боев за портовый город Ходейда. После вступления перемирия в силу обе стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. Фактического отвода сил так и не произошло.