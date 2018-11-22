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США предлагают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
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Соединенные Штаты предложили передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои, нейтральной стороне. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

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По ее словам, это необходимо для борьбы с острым гуманитарным кризисом, а также ради того, чтобы помешать использованию порта для незаконной торговли оружием, контрабанды и финансирования боевиков-хуситов, пишет «РИА Новости».

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.

С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

15 мая такая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу.

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