США предлагают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Соединенные Штаты предложили передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои, нейтральной стороне. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, это необходимо для борьбы с острым гуманитарным кризисом, а также ради того, чтобы помешать использованию порта для незаконной торговли оружием, контрабанды и финансирования боевиков-хуситов, пишет «РИА Новости».

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.

С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

15 мая такая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу.