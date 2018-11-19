Йеменские мятежники заявили о приостановке ударов по аравийской коалиции

Йеменские мятежники-хуситы пообещали пока не наносить ракетных ударов по Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам в Йемене. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщило агентство Reuters.

«Мы готовимся к более широкому прекращению огня при условии, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция хочет мира», — цитирует сообщение хуситов ТАСС.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.