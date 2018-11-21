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Save the children сообщила о смерти 85 тыс. детей от голода в Йемене

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Фото: REUTERS/Anees Mahyoub
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До 85 тыс. детей младше пяти лет могли погибнуть от сильнейшего голода и болезней в Йемене с начала военного конфликта. Об этом 20 ноября сообщила международная гуманитарная организация Save the children («Спасите детей»).

Организация использовала данные ООН для того, чтобы оценить показатели смертности от «острого недоедания» (Severe Acute Malnutrition. — SAM) в стране. По оценке экспертов, приблизительно 84,7 тыс. детей с недоеданием могли погибнуть между апрелем 2015 и октябрем 2018 года.

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Согласно данным Организации Объединенных Наций, с тех пор как началась война в Йемене, приблизительно 14 млн человек находятся в состоянии голода. При этом ситуация только ухудшается.

«Мы были в ужасе от того, что около 85 тыс. детей в Йемене могли скончаться от тяжелейшего голода с тех пор, как началась война… Дети сильно страдают, в то время как функции их жизненно важных органов замедляются и в конечном счете останавливаются. Их иммунная система очень слабая, и она подвержена инфекциям», — заявил глава Save the children в Йемене Тамер Киролос.

Вооруженный конфликт в стране начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

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