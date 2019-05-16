Россиянки пострадали при авиаударе коалиции в Йемене

Две россиянки пострадали при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению «Ансар Алла» (хуситы) телеканал «Аль-Масира».

«Среди пострадавших две россиянки, проживавшие в районе, по которому нанесли удары», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что пострадавшие работали в сфере здравоохранения, сейчас они находятся в больнице.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны, с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

14 апреля сенат США большинством голосов поддержал резолюцию, согласно которой стране рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене. Законопроект был предложен сенатором-республиканцем Майклом Ли и независимым сенатором Берни Сандерсом.