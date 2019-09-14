На территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар

Пожар произошел на территории предприятия Saudi Aramco на месторождении Абкайк в Саудовской Аравии.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ближайшее время власти планируют выпустить официальное заявление.

В то же время по данным газеты Gulf News на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Официального подтверждения информации в данный момент нет. При этом причина пожара также не называется.

Saudi Aramco — нефтяная компания Саудовской Аравии. На ее контроле находятся все нефтедобывающие мощности страны.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.

31 июля крупный пожар произошел на заводе компании Exxon Mobil в американском штате Техас. Не менее 37 человек получили ранения.