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На территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар

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Фото: Global Look Press/Wang Bo
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Пожар произошел на территории предприятия Saudi Aramco на месторождении Абкайк в Саудовской Аравии.

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Как сообщает телеканал Al Arabiya, в ближайшее время власти планируют выпустить официальное заявление.

В то же время по данным газеты Gulf News на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Официального подтверждения информации в данный момент нет. При этом причина пожара также не называется.

Saudi Aramco — нефтяная компания Саудовской Аравии. На ее контроле находятся все нефтедобывающие мощности страны.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.

31 июля крупный пожар произошел на заводе компании Exxon Mobil в американском штате Техас. Не менее 37 человек получили ранения.

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