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Число пострадавших при пожаре на заводе Exxon Mobil возросло до 37 человек

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Фото: REUTERS/Erwin Seba
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Не менее 37 человек получили ранения в результате пожара на заводе нефтяной компании Exxon Mobil в американском штате Техас. Об этом сообщил телеканал KHOU 11 News.

Отмечается, что все пострадавшие получили незначительные повреждения. Их жизни на данный момент ничего не угрожает. Крупный пожар на заводе произошел ранее 31 июля.

Предприятие находится в населенном пункте Бэйтаун примерно в 40 км к востоку от Хьюстона. Сейчас в небо над ним поднимается густой черный дым.

По словам представителей местных властей, на его территории находится полипропилен. Американская нефтяная компания Exxon Mobil — одна из крупнейших в мире.

Ее рыночная капитализация по состоянию на февраль 2019 года составляет $330 млрд. Штаб-квартира расположена в городе Ирвинг, штат Техас.

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