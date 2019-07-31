Число пострадавших при пожаре на заводе Exxon Mobil возросло до 37 человек

Не менее 37 человек получили ранения в результате пожара на заводе нефтяной компании Exxon Mobil в американском штате Техас. Об этом сообщил телеканал KHOU 11 News.

Harris Co. Judge Lina Hidalgo: Monitor air quality readings right now at https://t.co/DekEkFHRGi #ExxonMobil #Baytown fire https://t.co/oUSmdvJWFg — KHOU 11 News Houston (@KHOU) July 31, 2019

Отмечается, что все пострадавшие получили незначительные повреждения. Их жизни на данный момент ничего не угрожает. Крупный пожар на заводе произошел ранее 31 июля.

Предприятие находится в населенном пункте Бэйтаун примерно в 40 км к востоку от Хьюстона. Сейчас в небо над ним поднимается густой черный дым.

По словам представителей местных властей, на его территории находится полипропилен. Американская нефтяная компания Exxon Mobil — одна из крупнейших в мире.

Ее рыночная капитализация по состоянию на февраль 2019 года составляет $330 млрд. Штаб-квартира расположена в городе Ирвинг, штат Техас.