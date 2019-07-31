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Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе

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Фото: REUTERS/Erwin Seba
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На нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в американском штате Техас произошел крупный пожар. Об этом в среду, 31 июля, сообщает агентство Associated Press.

Завод находится в населенном пункте Бэйтаун примерно в 40 км к востоку от Хьюстона. Как отмечает агентство, в небо поднимается густой черный дым. По словам представителей местных властей, на территории предприятия находится материал полипропилен.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали шесть человек. Никто из них не получил травмы, угрожающие жизни. Жителям близлежащих районов порекомендовали найти укрытие до тех пор, пока пожар не потушен.

Американская нефтяная компания Exxon Mobil — одна из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация по состоянию на февраль 2019 года составляет $330 млрд. Штаб-квартира расположена в городе Ирвинг, штат Техас.

8 октября на крупнейшем в Канаде предприятии по переработке нефти Irving Oil в городе Сент-Джоне произошел взрыв. Позже там начался пожар. В результате инцидента пять человек получили ранения.

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