Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе

На нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в американском штате Техас произошел крупный пожар. Об этом в среду, 31 июля, сообщает агентство Associated Press.

Завод находится в населенном пункте Бэйтаун примерно в 40 км к востоку от Хьюстона. Как отмечает агентство, в небо поднимается густой черный дым. По словам представителей местных властей, на территории предприятия находится материал полипропилен.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали шесть человек. Никто из них не получил травмы, угрожающие жизни. Жителям близлежащих районов порекомендовали найти укрытие до тех пор, пока пожар не потушен.

DEVELOPING: A shelter in place order has been issued as a fire rages at an ExxonMobil refinery in Baytown, Texas.



It's the latest in a series of fires in Houston area involving the petrochemical industry. https://t.co/uzvl1Rojpq pic.twitter.com/gyEye61vJp