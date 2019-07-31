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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии высоких рисков для здоровья от лесных пожаров

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Высоких рисков для здоровья от продуктов горения в регионах, охваченных лесными пожарами, нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у премьер-министр России Дмитрия Медведева по ситуации с лесными пожарами в Сибири 31 июля.

«С учетом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены (от населенных пунктов)», — цитирует ее «РИА Новости».

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

В этот же день стало известно, что Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

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