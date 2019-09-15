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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

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Фото: REUTERS
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Саудовская Аравия наполовину сократила нефтедобычу после атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco. Как сообщило агентство Bloomberg в субботу, 14 сентября, предприятие урезало добычу на 5 млн баррелей в сутки.

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Нападение на нефтяную инфраструктуру стало крупнейшей в истории страны акцией и указало на беззащитность перед такого рода атаками, передает «Газета.ру».

Подчеркивается, что система нефтепроводов и портов отвечает за 10% мировой нефти, поэтому ЧП на месторождении в Абкаике приведет к нестабильности на мировых рынках.

Абкаик является «сердцем» системы, там нефть готовится к перекачке на терминалы для последующего экспорта. В Saudi Aramco выразили надежду на быстрое восстановление добычи.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали беспилотники Ирана. По его словам, атаки были осуществлены не из Йемена.

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Инцидент спровоцировал возгорания, но огонь на обоих предприятиях был взят под контроль. При этом указывалось, что хуситы заявили о намерении увеличить количество атак.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.

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