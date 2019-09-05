При ударе саудовских ВВС по тюрьме в Йемене погибли 165 человек

Жертвами авиаудара, который нанесла 1 сентября международная коалиция во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в провинции Дамар в Йемене, стали 156 заключенных. Еще 50 человек ранены, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав страны.

Ранее телеканал сообщал, что в ночь с 31 августа на 1 сентября альянс нанес удары по складу в провинции Дамар, на котором, по версии коалиции, хранились беспилотники, боеприпасы и ракетное оружие. Хуситы утверждают, что авиаудары были нанесены по зданию бывшего общественного колледжа, где содержались в основном военнопленные, захваченные ими в боях с войсками официальной Саны (столица Йемена) и альянса. Сообщалось о семи ударах и 200 раненых.

Международная федерация обществ Красного креста опровергла информацию об агрессии саудовской стороны. В то же время спецпосланник ООН в Йемене осудил коалицию за нападения на тюрьму и призвал военный альянс расследовать налеты, повлекшие за собой жертвы.

В Йемене уже пятый год идет вооруженный конфликт между хуситами и правительственными силами. Конфронтация усилилась после вторжения в республику в 2015 году войск коалиции арабских стран под предводительством Саудовской Аравии. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, что составляет примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.