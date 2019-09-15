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США обвинили Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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По его словам, Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Помпео подчеркнул, что «нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена».

В Twitter госсекретарь США указал, что «Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию», в то время как руководство республики «притворяется, что занимается дипломатией».

Кроме того, он пообещал привлечь Тегеран к ответственности и помочь мировым поставкам нефти, а также призвал «все страны публично и однозначно осудить нападения Ирана».

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Инцидент спровоцировал возгорания, но огонь на обоих предприятиях был взят под контроль. При этом указывалось, что хуситы заявили о намерении увеличить количество атак.

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